Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer wird von eigenem Auto eingeklemmt (13.07.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr hat sich ein Autofahrer bei einem kuriosen Unfall in der Riedstraße verletzt. Ein 92-Jähriger wollte mit einem Mercedes C 200 vor einer offenen Garage parken, ließ dabei den Wählhebel der Automatik jedoch im Fahrmodus. Als er aussteigen wollte, rollte der Wagen plötzlich nach vorne in die Garage. Die geöffnete Fahrertür verklemmte sich mit der Garagenwand und quetschte das linke Bein des Mannes ein. Der Mann konnte sich nicht selbst befreien und musste von Rettern aus seiner misslichen Lage befreit werden, bevor er in ein Krankenhaus kam. Am Auto entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell