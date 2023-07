POL-KN: (VS-Villingen) Streitigkeit endet mit Führerscheinentzug (13.07.2022)

Villingen-Schwenningen (ots) - Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr in der Hohentwielstraße. Ein 21-Jähriger kam mit einem Mercedes Sprinter zu weit nach rechts und fuhr gegen einen geparkten Mercedes-Benz S 350. Dabei erlitt der Fahrer eine leichte Verletzung. Der Zusammenstoß war so heftig, dass beide Autos nicht mehr ...

mehr