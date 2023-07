Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrer fährt ungebremst gegen geparktes Auto (13.07.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr in der Hohentwielstraße. Ein 21-Jähriger kam mit einem Mercedes Sprinter zu weit nach rechts und fuhr gegen einen geparkten Mercedes-Benz S 350. Dabei erlitt der Fahrer eine leichte Verletzung. Der Zusammenstoß war so heftig, dass beide Autos nicht mehr fahrbereit waren. Am Sprinter entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Den Blechschaden an der Mercedes S-Klasse 350 bezifferte die Polizei auf rund 30.000 Euro.

