Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Getriebeöl floss in Bach

Gera (ots)

Gera. In den späten Montagabendstunden (27.03.23) gegen 22:50 Uhr kamen Feuerwehr und Polizei in der Tinzer Straße zum Einsatz. Hier lud ein 49-Jähriger einen stillgelegten Bus auf einen Sattelauflieger. Dabei trat aus dem Bus Getriebeöl aus. Ein Teil des Öls floss schließlich über einen Gully in den nahen Bach Brahme. Die Feuerwehr band das Öl auf der Straße ab und versiegelte das Rohr, um ein weiteres Eindringen des Öls in die Brahme zu verhindern. Die mittlerweile hinzugezogene untere Wasserbehörde nahm Wasserproben aus der Brahme. Gegen 03:00 Uhr war der Einsatz beendet. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. (TL)

