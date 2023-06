Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen nach mehreren Verkehrsdelikten

Sonneberg (ots)

In der zurückliegenden Nacht lieferte sich ein VW-Fahrer eine Verfolgungsfahrt mit Kollegen der Sonneberger Polizei. Kurz nach Mitternacht sollte im Sonneberger Stadtgebiet der PKW kontrolliert werden. Bei Erkennen des Streifenwagens beschleunigte der Fahrer und flüchtete in Richtung Bundesstraße 89. Innerorts erreichte er teils Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h und missachtete u.a. auch rotlichtzeigende Ampeln. Auch außerorts setzte die waghalsige Flucht sich fort: Mit knapp 200 km/h überfuhr der Fahrer dann auch eine Verkehrsinsel und kollidierte mit Verkehrseinrichtungen. Schließlich flüchtete er in Richtung Neustadt bei Coburg, sodass auch bayrische Kollegen in die Maßnahmen mit einbezogen wurden. Schlussendlich verlor sich durch weitere, waghalsige Manöver die Spur zu dem Flüchtigen. Die Beamten der Sonneberger Polizei ermitteln aufgrund mehrerer Verkehrsdelikte.

