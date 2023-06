Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Breitenheerda (ots)

Beinahe wäre ein durch Unbekannte verursachter Schwelbrand in einem Waldstück bei Breitenheerda gestern außer Kontrolle geraten. Wanderer meldeten kurz vor 15:00 Uhr schwelendes Feuer im Waldboden Am Kalmberg. Sofort rückten drei Feuerwehren aus und so gelang es, den Schaden einzudämmen. Dennoch wurden ca. 100 Quadratmeter in Mitleidenschaft gezogen, jedoch konnte dank des rechtzeitigen Einschreitens verhindert werden, dass der Brand außer Kontrolle geriet. Es werden Ermittlungen aufgrund des Verdachts der Brandstiftung geführt, die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell