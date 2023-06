Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Warnung vor "betrügerischen Handwerkern"

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots)

In den vergangenen Tagen meldeten Anwohner verschiedener Landkreise wiederholt angebliche Handwerker, die Dienstleistungen wie Dachdeckertätigkeiten oder Asphaltier- bzw. Pflasterarbeiten zu verhältnismäßig günstigen Preisen anboten. So waren beispielsweise in der Region Rudolstadts im Laufe des Donnerstags mehrere Personen unterwegs, die derartige Dienstleistungen, teils auch durch aufdringliches Verhalten, an Anwohner verkaufen wollten. Mitunter handelt es sich hierbei um betrügerische Absichten, da beispielsweise die kalkulierten Preise von vornherein durch die "Arbeiter" nicht eingehalten werden können, und dann hohe Nachzahlungen gefordert werden. Darüber hinaus kann nicht garantiert werden, dass die Arbeiten ordnungsgemäß bzw. zufriedenstellen beendet werden, da es sich zumeist nicht um offizielel Firmen handelt- ein Anrecht auf Garantie gibt es bei Tätigkeiten dieser Art zumeist nicht. Die Polizei rät grundsätzlich, keine dieser dubiosen Angebote anzunehmen. Bei verdächtigen bzw. aufdringlichen Personen in diesem Zusammenhang kontaktieren Sie bitte Ihre zuständige Polizeidienststelle, sodass entsprechende Kontrollen polizeilicherseits erfolgen können.

