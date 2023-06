Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Saalfeld (ots)

Am 25.05.2023 ereignete sich gegen 12:30 Uhr in Saalfeld auf dem Verbindungsweg zwischen der Friedhofstraße und der Beulwitzer Straße ein Verkehrsunfall mit anschließendem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort, sodass die Beamten der Saalfelder Polizei im Rahmen der Ermittlungen Zeugen suchen. Der Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr den schmalen Verbindungsweg in Richtung Beulwitz, ihm kam der spätere Unfallverursacher entgegen. Dieser wartete kurz, fuhr dann aber an und touchierte das vorbeifahrende Kleinkraftrad, sodass Sachschaden entstand. Zum Verursacherfahrzeug ist bekannt, dass es sich um einen blauen Pkw Opel Mokka mit Saalfeld (SLF)-Kreiskennung handelte. Ein ebenfalls in Richtung Beulwitzer Straße fahrender Fahrer eines Pkw Audi gab an, den Vorfall beobachtet zu haben, fuhr dann aber weiter, ohne seine Daten zu hinterlassen. Der Audi-Fahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Saalfelder Inspektionsdienst zu melden.

