POL-HI: Nachtragsmeldung zu Sachbeschädigungen an Pkw vom 04.03.2023

Hildesheim (ots)

Sarstedt - Heisede (TKO)

In der Nacht von Freitag, den 03.03.23, 20.00 Uhr bis Samstag, den 04.03.23, 09.00 Uhr, ist es in Sarstedt und Heisede zu insgesamt 12 Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen gekommen. Namentlich nicht bekannte Täter zerkratzten in den Straßen Am Bruchgraben, In der Peulen, Altes Dorf, Wellweg, Richard-Strauss-Straße, Am Boksberg und Langer Kamp den Lack der Pkw. Insgesamt ist ein Schaden in Höhe von über 25.000 Euro entstanden. Durch bisherige Ermittlungen konnte ein erster Tatverdacht gegen eine männliche Person begründet werden. Daher werden Zeugen, die Angaben zu einer verdächtigen Person machen können, gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

