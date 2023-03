POL-HI: Nachtragsmeldung zum herrenlosen Hund

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - BAB 7 - (jpm) Zwischen der Anschlussstelle Hildesheim und der Raststätte Hildesheimer Börde in Fahrtrichtung Süden kam es am heutigen Dienstag zu einem Brand eines Lkw-Anhängers. Die Meldung ging gegen 11:50 Uhr bei der Polizei ein. Wie sich herausstellte, geriet die Ladung eines sogenannten Wechselbrückencontainers aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Nach vorliegenden ...

