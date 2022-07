Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Versuchter Einbruch - Dachhaut beschädigt

Bramsche (ots)

In der Nacht zu Donnerstag versuchten Unbekannte über das Dach in die Räumlichkeiten eines Elektrofachhandels an der Maschstraße einzudringen. Der Eindringversuch scheiterte zwar, dürfte aber nicht innerhalb weniger Minuten beendet worden sein. Die Polizei erhofft sich daher Zeugenhinweise zu der Tat. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Wahrnehmungen geben kann, meldet diese bitte an das Kommissariat in Bramsche unter 05461/94530.

