Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Einsatzreiche Nacht und Vormittag für die Feuerwehr Frankfurt am Main, 12.01.2023

Frankfurt am Main (ots)

(tka) Gegen 2 Uhr wurden Kräfte der Feuerwehr Frankfurt nach Bornheim in den Bereich Bodenweg alarmiert. Dort stand eine Gartenhütte im Vollbrand. Der Einsatz der Feuerwehr war dort gegen 4 Uhr beendet.

Um 2:40 Uhr wurde ein Wohnungsbrand in der Hahnstraße in Niederrad gemeldet. Dort brannte es in einer Wohnung im 2. OG eines Mehrfamilienhauses. Von der Feuerwehr wurde umgehend mit der Brandbekämpfung von außen und von innen mit jeweils einem Strahlrohr begonnen. Drei Personen aus der betreffenden Wohnung wurden mit Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr vor Ort dauerten bis 5 Uhr.

Um 7 wurden der Rettungsdienst und die Feuerwehr zum Airportring zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Aufgrund der Meldung, LKW gegen Bus mit mehreren Verletzten, wurde ein größeres Kontingent an Einsatzkräften und Fahrzeugen an die Einsatzstelle alarmiert. Nach Erkundung der Einsatzstelle waren sieben Personen verletzt, von den fünf durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser transportiert wurden. Technische Rettungsmaßnahmen mussten von der Feuerwehr nicht durchgeführt werden. Der Einsatz dauerte bis 8 Uhr.

Ebenfalls gegen 7 Uhr kam es zu einer Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage in einem Bürohochhaus in der Mainzer Landstraße. Nach Erkundung der Ersteintreffenden Einsatzkräfte stellten diese einen Brand in einem Serverraum im 28. OG fest. Es brannten in einem Technikschrank mehrere Akkupack´s. Umgehend wurde mit den Löschmaßnahmen begonnen. Das 28. OG und zu Teilen das 29. OG waren verraucht. Die Akkupacks wurden unter Hilfe eines Technikers ausgebaut und unter Hilfenahme des Feuerwehraufzugs ins Freie gebracht. Die Verrauchung in den betroffenen Stockwerken wurde mit mehreren Elektrolüftern entfernt. Die Maßnahmen der Feuerwehr waren gegen 11 Uhr beendet. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle der Polizei zur Brandursachenermittlung und den Objektverantwortlichen übergeben werden. Personen kamen bei diesem Einsatz nicht zu Schaden.

