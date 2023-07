Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Banküberfall - Tatverdächtiger flüchtet ohne Beute

Ravensburg (ots)

Zu einem versuchten Überfall auf eine Bank kam es am Freitag gegen 15 Uhr in der Mittelöschstraße in der Weststadt. Ein Unbekannter betrat vermummt den Kundenraum. Er verlangte einen fünfstelligen Euro-Betrag und verlieh seiner Forderung mit einer Drohung Nachdruck. Anschließend suchte er unverrichteter Dinge das Weite. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften der Polizei blieb bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung eingeleitet und bittet nun um Hinweise.

Der unbekannte Mann wird als über 60 Jahre alt und etwa 170 cm groß beschrieben. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt und einer dunklen Jeans. Er hatte dunkle Sandalen mit weißer Sohle an und trug einen braunen oder olivgrünen Fischerhut. Darunter hatte der Mann eine Perücke mit grau-silbernen schulterlangen Haaren. Während der Tat trug er eine dunkle Sonnenbrille, eine FFP2-Maske und transparente Einmalhandschuhe.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell