Landkreis Ravensburg

Argenbühl

Arbeitsmaschine abgebrannt

Ein Teleskoplader geriet am Samstag kurz nach Mitternacht auf einem Hof in Argebühl Eglofs in Brand. Aus nicht bekannter Ursache entwickelten sich die Flammen an dem Fahrzeug, während dieses noch im Eingangsbereich des dortigen Stallgebäudes stand. Dem beherzten Eingreifen des Landwirts und seinem Bruder ist zu verdanken, dass das Feuer nicht auf die Stallung übergreifen konnte. Diese löschten den Teleskoplader bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr ab und zogen das Wrack mithilfe eines Traktors aus dem Stallgebäude. Eine Ausbreitung des Brandes auf das Gebäude konnte somit verhindert werden. Neben einem lediglich geringfügigen Schaden am Gebäude entstand mit circa 40.000 Euro ein Totalschaden an der Arbeitsmaschine. Zum momentanen Zeitpunkt gehen die Ermittler des Polizeireviers Wangen im Allgäu von einer Selbstentzündung beziehungswiese von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Kißlegg

Mit Drogen am Steuer erwischt

Als eine Polizeistreife in den frühen Samstagmorgenstunden kurz nach Mitternacht (um 00.23 Uhr) Uhr in der Hauptstraße in Kißlegg einen Kia kontrollierte, ergaben sich für die Beamten des Polizeireviers Leutkirch mehrere Anhaltspunkte, dass der 24-jährige Fahrzeuglenker unter Drogeneinfluss stand. Dies wurde durch ein auf dem Polizeirevier durchgeführten Schnelltest bestätigt, welcher gleich drei unterschiedliche Arten von illegalen Drogen bei dem jungen Mann detektierte. Wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. Die Weiterfahrt wurde bis zur Ausnüchterung untersagt und der Fahrzeugschlüssel zunächst einbehalten.

Leutkirch

Geldbeutel beim Einkaufen gestohlen

Während des Einkaufs in einem Discounter in der Bahnhofstraße in Leutkirch wurde am Freitag eine 65-jährige Kundin durch bislang unbekannte Täter um ihr Eigentum erleichtert. Als sich die Kundin zwischen 10.00 Uhr und 10.15 Uhr beim Einkaufen befand, ließ sie offensichtlich ihren Geldbeutel für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt in ihrem Einkaufswagen. Dies wurde durch die unbekannte Täterschaft ausgenutzt, welche den Geldbeutel samt Inhalt entwendete. Dem Opfer entstand dadurch ein Schaden von nahezu 500 Euro. Zeugen zu der Tat werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter 07561 8488-3333 zu melden.

