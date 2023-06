Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Getreten und beleidigt

Jena (ots)

Dienstagmitttag ereignete sich ein Sachverhalt in Lobeda West, welcher in mehrere Straftaten mündete. Eine 47-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Werner-Seelenbinder-Straße, als sie zufällig auf den ihr unbekannten, fußläufigen Täter trifft. Dieser spuckte sodann in ihre Richtung, ohne die frau zu treffen. An der Kreuzung zur Mathias-Domaschk-Straße traf sie erneut auf den Mann, wobei dieser ihr den Mittelfinger zeigt. In der Folge begann die Taten mit dem Handy aufzunehmen, woraufhin der bis dato unbekannte Mann ihr das Handy aus der Hand schlägt und mit dem rechten Fuß in den Bauch tritt. Auch beleidigte er die Frau mit ausländerfeindlichen Ausdrücken. Anschließend flüchtete der Mann fußläufig in ein Einkaufszentrum, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung bekannt gemacht werden. Gegen den 34-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Frau indes wurde beim den Taten leicht verletzt.

