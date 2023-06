Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung

Schmalkalden (ots)

Im Kellerbereich eines Wohnblockes "Am Walperloh" in Schmalkalden kam es Donnerstagabend zu Streitigkeiten zwischen mehreren Jugendlichen, die in einer handfesten Auseinandersetzung endeten. Zwei bislang unbekannte Jugendliche schlugen einen 15-Jährigen mit den Fäusten. Das Opfer erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde im Klinikum medizinisch versorgt. Die Ermittlungen zu den unbekannten Tätern dauern an. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 03693 591-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell