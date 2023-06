LPI-SHL: Betrunken Unfall verursacht

Hildburghausen (ots) - In der Zeit von Freitagmittag bis Mittwochmorgen wurde durch unbekannte Täter versucht, in die Büroräume einer Firma in der Friedrich-Rückert-Straße in Hildburghausen einzudringen. Die Täter kamen nicht ins Innnere der Firma. Der Firma entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Hildburghäuser Polizei unter ...

mehr