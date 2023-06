LPI-SHL: Versuchter Einbruch in Firma

Meiningen (ots) - Am 30.05.2023 in der Zeit von 21.00 Uhr bis 22.00 Uhr wurden in der Henneberger Straße in Meiningen Teile eines Fahrrades entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Fahhrad der Marke Cube, welches am Rahmen angeschlossen vor einem Supermarkt abgestellt war. Die Räder, der Sattel und der Lenker wurden entwendet, der Rahmen blieb angeschlossen zurück. Zeugen die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Meiningen ...

