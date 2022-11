Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zwei offene Haftbefehle - Bundespolizei nimmt Gesuchten fest

Weil am Rhein (ots)

Mit zwei Haftbefehlen wurde ein 47-Jähriger gesucht. Die Bundespolizei nahm den Mann in Weil am Rhein fest und lieferte ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Am Freitagabend (11.11.2022) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den albanischen Staatsangehörigen in Weil am Rhein. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann noch zwei Haftbefehle zu vollstrecken waren. Wegen Diebstahls und des Erschleichens von Leistungen wurde der Mann zu Geldstrafen verurteilt. Da der Gesuchte weder die Strafe zahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, wurden Haftbefehle erlassen. Auch gegenüber der Bundespolizei konnte der Mann die Summe nicht begleichen. Er wurde zur Verbüßung der insgesamt 50-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

