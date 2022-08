Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zerkratzter VW Golf

Apolda (ots)

Am Sonntag, den 31. Juli 2022 wurde eine 28-jährige bei der Polizeiinspektion Apolda vorstellig. Sie gab an, dass ihr blauer VW Golf mittels einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurden ist. Außerdem wurde "NAZI" in den Lack des Golfes geritzt. Der oder die unbekannten Täter müssen diese Taten in der Nacht vom 30. zum 31. Juli 2022 in der Christian-Zimmermann-Straße in Apolda begangen haben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 EUR. Die Polizei bittet um Mithilfe. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda (Tel.: 03644/541-0).

