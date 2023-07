Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autos mutwillig beschädigt

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen wurden im Stadtgebiet zwei Autos mutwillig beschädigt. Bei einem Pkw, der in der Keplerstraße abgestellt war, wurden zwischen 1 Uhr und 11 Uhr beide Spiegel abgerissen und die Fahrertüre zerkratzt. In der Ernst-Lehmann-Straße rissen Unbekannte zwischen 19.30 Uhr und 2 Uhr den Seitenspiegel an einem abgestellten Wagen ab. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen der Sachbeschädigungen und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Radfahrer attackiert

Nach einer Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen im Riedlewald ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein 54 Jahre alter Mann gibt an, dass er gegen 1.30 Uhr mit seinem Rad durch den Riedlewald fuhr und dort vier junge Männer passieren wollte. Dabei touchierte er einen der Fußgänger, woraufhin es zum Streit kam. In dessen Verlauf zogen die Männer den 54-Jährigen vom Rad und verletzten diesen durch Schläge und Tritte, bevor sie in Richtung Sportbad das Weite suchten. Sie werden als etwa 20 Jahre alt beschrieben und waren in jugendtypischem Kleidungsstil / Hip-Hop ähnlicher Kleidung und Basecap gekleidet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Auffahrunfall - Verursacher flüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr in der Eckenerstraße ereignet hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Ein unbekannter Hyundai-Fahrer war dem VW einer 22-Jährigen aufgefahren, die aufgrund der Verkehrssituation bis zum Stillstand abbremsen musste. Nach dem Zusammenstoß, bei dem am VW-Polo rund 1.000 Euro Sachschaden entstand, legte der Unfallverursacher den Rückwärtsgang ein und ergriff mit seinem i30 die Flucht. Ermittlungen ergaben, dass das Kennzeichen am Hyundai als gestohlen gemeldet worden war. Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise zum Fahrer des Wagens oder dessen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Ermittler zu wenden.

Kressbronn

Radfahrer kollidiert mit Auto - Ablenkung die Ursache

Weil er seine Aufmerksamkeit seinem Handy anstatt der Straße widmete, hat ein 17-jähriger Radfahrer am Sonntagnachmittag in der Kirchsteige einen Verkehrsunfall verursacht. Abgelenkt von dem Gerät geriet er auf die linke Fahrbahnseite. Eine entgegenkommende Autofahrerin bemerkte die Gefahr und versuchte noch, den Jugendlichen durch Hupen aufmerksam zu machen. Dieser kollidierte jedoch mit der linken Wagenseite und richtete am Auto etwa 1.000 Euro Sachschaden an. Der 17-Jährige, der Glück im Unglück hatte und keine Verletzungen davontrug, muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Eriskirch / Weißenau

Fischsterben in der Schussen

Nachdem Kanufahrer am Samstagmittag auf tote Fische aufmerksam wurden, die in der Schussen bei Eriskirch trieben, hat die Fachdienststelle Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ravensburg die Ermittlungen zur Ursache übernommen. Erste Nachforschungen ergaben, dass bereits am Vortag, flussaufwärts im Bereich Weißenau (Landkreis Ravensburg) mehrere Döbel, Barben und Welse verendet waren. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte die Ursache möglicherweise in der aktuellen Niedrigwassersituation der Schussen in Verbindung mit dem Starkregengeschehen der letzten Tage sowie den hohen Wassertemperaturen in Verbindung stehen. Hinweise auf die Einleitung von gefährlichen Fremdstoffen liegen derzeit nicht vor. Durch die Wasserschutzpolizei wurden entsprechende Gewässerproben entnommen. Im Zusammenhang mit dem Fischsterben wurden über die integrierte Leitstelle die Feuerwehren von Eriskirch, Meckenbeuren und Weißenau sowie Vertreter der Landratsämter Bodenseekreis und Ravensburg (Wasserbehörde) und ein kundiger Gewässerwart alarmiert. Die Polizeidienststellen im Landkreis Ravensburg und im Bodenseekreis überwachen dieses Ereignis und stehen mit den Landratsämtern in Verbindung. Weiteres auffälliges Fischsterben wurde bei der Polizei seither nicht bekannt.

Uhldingen-Mühlhofen

Autos stoßen zusammen

Am Samstag gegen 12.45 Uhr sind auf der Bundesstraße 31 zwei Autos zusammengestoßen. Eine 60 Jahre alte Suzuki-Fahrerin wollte von der Birnau nach links auf die B 31 auffahren und übersah dabei den aus Richtung Überlingen kommenden Fiat eines 60-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, bei der die 53-jährige Beifahrerin im Fiat leicht verletzt wurde. Ein Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik. Am Wagen der Unfallverursacherin entstand rund 5.000 Euro Sachschaden, am Fiat wird dieser auf etwa 10.000 Euro beziffert.

Hagnau am Bodensee

Radfahrer unsanft auf Fußgängerzone hingewiesen - Polizei ermittelt

Das verkehrswidrige Verhalten eines Rennradfahrers hat am Samstag gegen 15.30 Uhr einen Senior offenbar derartig in Rage gebracht, dass er unmittelbar mit rabiaten Mitteln eingriff. Der 78-jährige Mann zog den Mann während der Fahrt von seinem Rad, schlug ihm gegen die Schulter und machte ihn lautstark auf das Radfahrverbot in der dortigen Fußgängerzone aufmerksam. Als der 42-jährige die Polizei verständigte, suchte der 78-Jährige das Weite. Der Jüngere nahm die Verfolgung auf, in deren Verlauf der Senior seinem Gegenüber mit einem Hammer gedroht und einen Stein in dessen Richtung geworfen haben soll. Nun ermittelt die Polizei Überlingen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

