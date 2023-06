POL-S: Die Polizei warnt dringend vor Telefontrickbetrügern

Stuttgart-West (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstag (13.06.2023) den seit Sonntag (10.06.2023) aus einem Stuttgarter Pflegeheim vermissten 57-Jährigen gefunden (siehe Pressemeldung des Polizeipräsidiums Stuttgart unter https://t1p.de/gb2y3). Die Beamten entdeckten den Mann gegen 11.15 Uhr in der Breitscheidstraße und brachten ihn zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: ...

mehr