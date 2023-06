Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Baumaschinen gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen /-Süd /-Nord (ots)

Bislang unbekannte Täter haben vergangenes Wochenende (09. bis 12.06.2023) Baumaterialien und Maschinen im Wert von mehreren Tausend Euro von Baustellen an der Adalbert-Stifter-Straße, der Tübinger Straße und dem Herdweg gestohlen. Auf der Baustelle an der Adalbert-Stifter-Straße schlossen die Bauarbeiter am Freitag gegen 17.30 Uhr einen gelb-grünen Vibrationsstampfer der Firma Wacker Neuson mit einem Drahtseil an. Am Montag stellten sie dann gegen 06.30 Uhr das Fehlen des etwa 5.000 Euro teuren Geräts fest. In einen Rohbau an der Tübinger Straße gelangten die Täter zwischen Samstag, 14.30 Uhr und Montag, 07.00 Uhr über das Baugerüst, wo sie anschließend im zweiten Obergeschoss eine Türe zu einem Materialraum aufhebelten. Aus diesem stahlen sie Geräte und Werkzeuge im Wert von zirka 6.000 Euro. Am Herdweg gelangten die Täter in der Zeit von Freitag, 18.00 Uhr bis Montag, 06.30 Uhr, ebenfalls in einen Rohbau. Sie hebelten die Türe zu einem Lagerraum im Erdgeschoss auf und erbeuteten Baumaterial im Wert von etwa 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich im Fall der Adalbert-Stifter-Straße unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße, im Fall der Tübinger Straße unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße und im Fall des Herdwegs unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

