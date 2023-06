Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe schlagen Fahrzeugscheibe ein - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Unbekannte haben am Montagmorgen (12.06.2023) an der Hindelanger Straße die Scheibe eines Fords Transit eingeschlagen und eine Geldbörse sowie ein Tablet erbeutet. Die Täter zerschlugen zwischen 04.00 Uhr und 06.30 Uhr die Beifahrerseite des Transits und durchwühlten den Innenraum des Fahrzeugs. Sie erbeuteten eine Geldbörse, in welcher sich mehrere Hundert Euro Bargeld befanden sowie ein Tablet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell