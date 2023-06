Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 13-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend (12.06.2023) ein 13-jähriges Mädchen am Wilhelm-Wunder-Steg sexuell belästigt. Das Mädchen war gegen 18.30 Uhr am Neckar unter dem Wilhelm-Wunder-Steg in Richtung der Straße Beim Inselkraftwerk unterwegs, als sie ein Unbekannter ansprach. Im Verlauf des Gesprächs berührte er das Mädchen im Bereich der Hüfte und des Gesäßes. Als der Mann eine näher kommende Passantin sah, flüchtete er in unbekannte Richtung. Bei dem Täter handelt es sich um einen zwischen 20 und 25 Jahre alten Mann, mit korpulenter Statur und dunklen Haaren. Außerdem trug er ein schwarzes Oberteil. Zeugen, insbesondere die Passantin, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

