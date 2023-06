Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwölfjährigen sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagabend (11.06.2023) in der Kemptener Straße einen zwölf Jahre alten Jungen unsittlich berührt. Der Junge stieg gegen 19.15 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Hedelfinger Straße aus und ging die Kemptener Straße entlang. Hierbei folgte ihm ein unbekannter Mann, der ihm anschließend unvermittelt in den Schritt griff und danach in Richtung Hedelfinger Straße davonlief. Bei dem Täter handelt es sich um einen 160 bis 170 Zentimeter großen und etwa 20 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur, einem runden Gesicht und Bauchansatz. Er trug ein blaues T-Shirt sowie eine kurze, dunkle Hose und hatte eine beige Stofftasche dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell