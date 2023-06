Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Stadtbahn erfasst - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Eine 33-jährige Fahrradfahrerin ist am Montagmorgen (12.06.2023) bei der Stadtbahnhaltestelle Budapester Platz von einer Stadtbahn der Linie U12 erfasst und schwer verletzt worden. Die 33 Jahre alte Frau war mit ihrem Fahrrad gegen 09.00 Uhr auf der Brücke bei der Haltestelle in Richtung Nordbahnhofsviertel unterwegs. Beim Befahren der Brücke, die über die Gleise führte, kam es zur Kollision mit der Stadtbahn, die in Richtung Mailänder Platz unterwegs war. Einsatzkräfte evakuierten mehrere hundert unverletzte Fahrgäste. Rettungskräfte versorgten die Schwerverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Gleise in beiden Richtungen zu Sperrungen. Um 10.00 Uhr war der Schienenverkehr wieder freigegeben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

