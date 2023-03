Polizei Bochum

POL-BO: Erregung öffentlichen Ärgernisses - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Am 30. März erhielt die Polizei einen Hinweis auf eine verdächtige Person in Herne im Bereich des Floraparks an der Florastraße.

Ein noch unbekannter Mann nahm dort gegen 15.30 Uhr sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Dies nahm er unter seiner Jogginghose vor, sodass er sein Geschlechtsteil nicht entblößte.

Passanten nahmen Anstoß an diesem Verhalten.

Das Kriminalkommissariat 35 hat wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses Ermittlungen aufgenommen.

Beschrieben wurde der Mann als circa 18 Jahre alt, blonde Haare und 165 cm groß. Bekleidet war er mit einer Jogginghose, einem weißen Pullover und einer schwarzen Brille.

Hinweise auf diesen Mann nimmt dir Polizei unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

