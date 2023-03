POL-BO: Betrug - Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots) - Unbekannte Tatverdächtige haben am frühen Mittwochabend, 29. März, eine betagte Bochumerin um Bargeld und Schmuck bestohlen. Die Polizei sucht Zeugen und warnt: lassen sie keine fremden Personen in ihre Wohnung. Nach bisherigem Stand klopfte eine unbekannte Frau gegen 17 Uhr an der Wohnungstür einer Seniorin (92) an der Kulmer Straße in ...

