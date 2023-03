POL-BO: "Gemeinsam stark für sicheres Radfahren in Bochum" - Polizei und Ordnungspartner werben für gefahrloses Miteinander im Straßenverkehr

Bochum (ots) - Es war noch dunkel, als in den frühen Morgenstunden des 30. März ein Notruf bei der Leitstelle der Bochumer Polizei einging. Eine Frau bemerkte aus ihrem Fenster ungewöhnliche Lichter in einem Nachbargarten. Auch die Geräusche wie die eines Akkuschraubers waren zu vernehmen. Sofort schickte die Leitstelle einen Streifenwagen nach Grumme in den Bereich um die Straße Am Eschenbruch. Vor Ort nahmen die ...

mehr