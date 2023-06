Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-Nord (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Schaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Sonntagnachmittag (11.06.2023) in der Nordbahnhofstraße ereignet hat. Eine 24 Jahre alte Frau war gegen 14.15 Uhr mit ihrem Renault in der Nordbahnhofstraße aus Richtung Nordbahnhof kommend unterwegs. Als sie anschließend nach links in die Steinbeisstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit der Stadtbahn der Linie U12, die die Nordbahnhofstraße in Richtung der Stadtbahnhaltestelle Milchhof entlangfuhr. Die Renault-Fahrerin erlitt infolge des Zusammenstoßes leichte Verletzungen.

