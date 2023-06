Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sexuelle Belästigung - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 26-Jährige wurde am frühen Samstagmorgen Opfer einer sexuellen Belästigung, der Täter konnte anschließend flüchten. Die Dame hielt sich gegen 02.15 Uhr an der Königstraße vor einem Club auf und kam mit dem späteren Täter in ein Gespräch. Als dieser der 26-Jährigen unvermittelt an das Gesäß fasste und eine unsittliche Äußerung von sich gab, bekam der Mann als Antwort eine Ohrfeige von ihr. Als der Sittenstrolch der Frau daraufhin gegen ihr Schienbein trat, entwickelte sich ein Gerangel mit mehreren Beteiligten, verletzt wurde hierbei wohl niemand. Währenddessen gelang dem Täter die Flucht in unbekannte Richtung. Er wird wie folgt beschrieben: 25 - 30 Jahre alt, zirka 160 Zentimeter groß, dunkler Teint, längere, glatte, nach hinten gegelte Haare. Zur Tatzeit war er mit einer blauen Jeans und einem schwarzem T-Shirt bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

