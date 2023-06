Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei leicht Verletzte nach Gefahrenbremsung einer Stadtbahn - Verursacher geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Kaltental (ots)

Ein bislang unbekannter Lenker eines weißen Pkw mit Esslinger Zulassung bog am Donnerstag (08.06.2023) gegen 18.35 Uhr verbotswidrig von der Christian-Belser-Straße nach links in die Böblinger Straße ab. Da er hierbei die Gleise überfuhr, musste ein 22-jähriger Stadtbahnfahrer, der gerade von der U-Haltestelle "Waldeck" in Richtung Heslach losgefahren war, eine Gefahrenbremsung durchführen. Durch den Bremsvorgang stürzten eine 56-jährige Frau sowie ein 57-jähriger Mann in der Bahn und zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in ein Krankenhaus. Der Autofahrer, der als mindestens 50 Jahre alt mit grauen oder weißen Haaren beschrieben wird, setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Vaihingen fort. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell