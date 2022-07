Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrerin - Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagvormittag gegen 10 Uhr kam es im Bereich der Einmündung an der Hans-Thoma-Straße/Lucas-Cranach-Straße zu einem Unfall zwischen einer 67-jährigen Fahrradfahrerin und einem 52-jährigen Mercedes-Fahrer. Da die Schilderungen der Unfallbeteiligten bisher voneinander abweichen ist unklar, ob die von der Rheinstraße kommende Radfahrerin dem aus Richtung Dannheckerstraße kommenden Mercedes-Fahrer die Vorfahrt nahm, oder, ob der 52-Jährige die möglicherweise bereits im Einmündungsbereich befindliche Fahrradfahrerin übersah. Die 67-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 250 Euro. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 06222/5709-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

