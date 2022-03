POL-GM: Minibagger gestohlen

Lindlar (ots) - Bei einem Einbruch in eine Scheune in Lindlar-Kapellensüng haben Unbekannte neben Werkzeug ein nicht zugelassenes Motocross-Motorrad gestohlen. Zwischen 20 Uhr am Mittwoch (9. März) und 19.15 Uhr am Donnerstag verschafften sich Kriminelle mit Gewalt Zugang zu einer Scheune an der Kirchstraße, in der das weiße Motorrad der Marke Yamaha abgestellt war. Daneben erbeuteten die Diebe zwei ...

mehr