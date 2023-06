Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Verkehrsunfall vier Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine Leichtverletzte, vier beschädigte Fahrzeuge und ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag (09.06.2023) in der Straße Am Römerkastell ereignet hat. Eine 42 Jahre alte Frau war gegen 13.00 Uhr mit ihrem Chevrolet in der Straße Am Römerkastell in Richtung der Straße Hallschlag unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto verlor und auf einen am rechten Fahrbahnrand parkenden VW Polo prallte. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Chevrolet der 42-Jährigen und schob den VW Polo auf einen davorstehenden Mercedes, welcher wiederum gegen einen davor parkenden VW Sharan stieß. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die leichtverletzte Frau und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme wurde die Straße Am Römerkastell für etwa eine halbe Stunde gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

