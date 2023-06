POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fahrzeug mit Baum kollidiert und auf die Seite gekippt - Zwei Leichtverletzte

Wermelskirchen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (31.05.) sind Unbekannte in eine Schule in der Wirtsmühler Straße eingebrochen. Im Gebäude hebelten die Täter die Tür zum Lehrerzimmer auf, öffneten gewaltsam Schubladen und Schließfächer und entwendeten den Inhalt von zwei Geldkassetten. Außerdem verwüsteten sie das Lehrerzimmer, indem sie Ordner, Klassenbücher und Klausuren im Raum verteilten. Aufgefallen war ...

