Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ein Leichtverletzter nach Verpuffung

Stuttgart-West (ots)

Bei einem Brand am Samstagmittag (10.06.2023) in einem Kellerraum in der Kornbergstraße wurde ein 39-jähriger Mann leicht verletzt. Der Mann schüttete gegen 13.30 Uhr aus einem Kanister eine brennbare Flüssigkeit in einen Abfluss. Die Metallabdeckung des Abflusses hatte sich jedoch aufgrund der Sonneneinstrahlung so stark erhitzt, dass es zu einer Verpuffung kam und der Kanister Feuer fing. Der Mann verbrachte dann den Kanister in einen Kellerraum, um ihn dort zu löschen und zog sich dabei leichte Brandverletzungen zu. Der 39-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht. Im Kellerraum entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

