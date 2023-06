Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw mit Stadtbahn kollidiert - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Unfall am Freitagabend (09.06.2023) zwischen einer Stadtbahn und einem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 25.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die 42-jährige Stadtbahnführerin der Linie U2 befuhr gegen 18.40 Uhr die Neckarstraße in Richtung "Mineralbäder", als auf Höhe der Werderstraße ein 28-jähriger Lenker eines Pkw Skoda in den Gleisbereich geriet. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung konnte die 42-Jährige eine Kollision nicht verhindern. Weder die Stadtbahnführerin, ihre zirka 100 Fahrgäste noch der Pkw-Lenker und seine drei Mitfahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Während der Unfallaufnahme war der Stadtbahnverkehr in Richtung "Mineralbäder" bis gegen 19.10 Uhr eingeschränkt. Da die Beteiligten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machen, werden Zeugen gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

