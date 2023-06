POL-S: Vermissten 57-Jährigen gefunden

Stuttgart-Untertürkheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend (12.06.2023) ein 13-jähriges Mädchen am Wilhelm-Wunder-Steg sexuell belästigt. Das Mädchen war gegen 18.30 Uhr am Neckar unter dem Wilhelm-Wunder-Steg in Richtung der Straße Beim Inselkraftwerk unterwegs, als sie ein Unbekannter ansprach. Im Verlauf des Gesprächs berührte er das Mädchen im Bereich der Hüfte und des Gesäßes. Als ...

mehr