Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen-Eggerode - Jugendliche bei Unfall tödlich verletzt

Schöppingen-Eggerode (ots)

Unfallort: Schöppingen-Eggerode, Kreisstraße 62;

Unfallzeit: 08.06.2023, 16.25 Uhr;

Eine 15 Jahre alte Radfahrerin ist am Donnerstag nach einem Verkehrsunfall in Schöppingen-Eggerode verstorben. Die Jugendliche war gegen 16.25 Uhr mit ihrem Zweirad in der Bauerschaft Heven aus einer Zufahrt auf die Kreisstraße 62 eingebogen. Dabei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden Wagen eines 18 Jahre alten Stadtlohners: Dieser hatte die Kreisstraße 62 aus Richtung Darfelder Damm kommend befahren. Rettungskräfte brachten die Rosendahlerin in eine Klinik, in der sie an den schweren Folgen des Unfalls verstarb. (to)

