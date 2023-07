PP Ravensburg: Marktstand-Aktion 2023 des Polizeipräsidiums Ravensburg in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und dem Bodenseekreis

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Mann fällt auf betrügerische SMS herein Einen vierstelligen Euro-Betrag hat ein 62-Jähriger aus dem Wohngebiet Andermannsberg am Samstagnachmittag an Betrüger überwiesen. Die Täter hatten ihn per SMS auf seinem Handy kontaktiert und sich als seine Tochter mit neuer Nummer ausgegeben. Nach kurzem Chat über den Messengerdienst What's-App bat die Unbekannten dann um Geld, was ...

mehr