Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Beuron

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 29 Jahre alter Motorradfahrer der Feldjäger bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der L 277 zwischen Fridingen und Kohlplatte/Irndorf erlitten. Der Zweiradfahrer schätzte offensichtlich den Streckenverlauf falsch ein und kollidierte in einer Kurve seitlich mit einem entgegenkommenden VW. Der Unfallverursacher stürzte und zog sich dabei Verletzungen am Bein zu, ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Am Zweirad und dem VW entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro. Ein weiterer Pkw wurde darüber hinaus durch umherfliegende Fahrzeugteile leicht beschädigt. Während der Unfallaufnahme war die L 277 für den übrigen Verkehr voll gesperrt. Über den Rettungsdienst und die Polizei hinaus waren auch die Feldjäger aufgrund der Unfallbeteiligung eines ihrer Krafträder sowie die örtliche Feuerwehr aufgrund auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz.

Meßkirch

Scheinbar hilfsbereite Frau bestiehlt Seniorin

Wie erst nachträglich bei der Polizei bekannt wurde, hat am Freitagnachmittag, dem 07.07., eine scheinbar hilfsbereite Frau eine Seniorin in deren Wohnung bestohlen. Die bislang unbekannte Täterin sprach die 80-Jährige gegen 14 Uhr am Bahnübergang am Stachus an und bot der älteren Dame an, ihre Einkäufe nach Hause zu tragen. In der Wohnung entwendete die etwa 30 Jahre alte Frau schließlich die Kreditkarte der Seniorin samt notierter PIN und ließ sich später an einem Bankautomaten einen vierstelligen Euro-Betrag ausbezahlen. Der Polizeiposten Meßkirch hat nun strafrechtliche Ermittlungen gegen die Unbekannte eingeleitet und nimmt Hinweise von Personen, die Angaben zu der Person machen können, unter Tel. 07575/2838 entgegen. Beschrieben wird die etwa 30 Jahre alte Frau als circa 180 cm groß mit armlangen lockigen Haaren. Eventuell weitere Betroffene werden gebeten, sich ebenfalls auf dem Polizeiposten zu melden.

Meßkirch

Einbruch in Apotheke

Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Apotheke in der Grabenbachstraße eingebrochen. Die Täter machten sich an einem Fenster zu schaffen und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Offensichtlich ohne Beute mussten sie jedoch erfolglos wieder flüchten. Zurück blieb ein Sachschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Euro-Betrags. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich unter Tel. 07575/2838 auf dem Polizeiposten Meßkirch melden, der die Ermittlungen wegen des Einbruchs führt.

Wald

Verkehrsunfallflucht

Wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag. Ein Dacia-Fahrer hatte seinen Wagen in der Zeit zwischen 14.15 Uhr und 18 Uhr in der Straße "Pfarröschle" geparkt. Bei der Rückkehr an seinen Pkw war dieser auf der linken Fahrzeugseite durch eine erhebliche Kratzspur beschädigt. Offensichtlich hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer den Dacia gestreift, um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro kümmerte er sich im Anschluss jedoch nicht. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Mengen

"Auto-Poser" muss mit Bußgeldern rechnen

Mit mehreren Bußgeldern muss ein 20 Jahre alter "Auto-Poser" rechnen, den Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Montagabend in der Reiserstraße kontrolliert haben. Mehrere Zeugen hatten sich bereits beschwert, dass der junge Mann in letzter Zeit mehrfach mit hoher Drehzahl, aufheulendem Motor und teils überhöhter Geschwindigkeit umhergefahren sei und immer wieder seine Vorderreifen durchdrehen ließ. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten schließlich fest, dass die Reifen des Mercedes erheblich abgefahren und nahezu glatt waren. Zudem wurde die erforderliche Hauptuntersuchung seit Jahresbeginn nicht mehr durchgeführt, sodass der Pkw-Lenker seine Fahrt nicht mehr fortsetzen durfte. Gegen den 20-Jährigen wurden mehrere Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen gefertigt.

Mengen

Polizei ermittelt wegen Bedrohung

Ohne erkennbaren Grund soll am Montagabend gegen 21.30 Uhr ein bislang unbekannter Jugendlicher im Bereich des Bahnhofs eine Jugendliche verbal bedroht haben. Der junge Mann erkundigte sich demnach bei dem Mädchen danach, ob diese eine gewisse Person kennen würde. Als diese hierauf nicht einging, sprach der Unbekannte massiv Drohungen gegenüber ihr aus, bis die Jugendliche schließlich flüchtete und einen Notruf absetzte. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen der strafbaren Handlung und nimmt Hinweise auf den Täter unter Tel. 07572/5071 entgegen. Beschrieben wird der junge Mann als etwa 17 Jahre alt, rund 175cm groß mit normaler Statur und dunklen kurzen Haaren. Er soll ein dunkelgrünes T-Shirt und eine dunkle kurze Hose getragen haben sowie mit einem komplett schwarzen Fahrrad unterwegs gewesen sein.

Sigmaringen

Mit knapp 200 km/h anstelle der erlaubten 80 km/h gemessen

Mit knapp 200 km/h anstelle der erlaubten 80 km/h war am Freitagnachmittag eine 26 Jahre alte Mercedes-Fahrerin auf der B 463 im Bereich der Abfahrt Stetten a.k.M. unterwegs. Beamte des Verkehrsdienstes Sigmaringen führten unter anderem auf diesem Streckenabschnitt mobile Geschwindigkeitsmessungen mit einem zivilen Videofahrzeug durch und stoppten die Frau. Die 26-Jährige, die sich konfrontiert mit ihrem Fahrverhalten auch noch uneinsichtig zeigte, muss nun mit einem Bußgeld in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrags sowie mit einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen.

