Sigmaringen

Ladendiebstahl - Polizei bittet um Hinweise

Wegen Diebstahls einer Sonnenbrille im Wert von rund 300 Euro ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen und bittet Zeugen um Hinweise auf den Täter. Am Dienstagmittag zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr soll ein etwa 180cm großer Mann mit Vollbart und gebräuntem Teint aus der Auslage eines Optikers in der Fürst-Wilhelm-Straße eine Brille entnommen haben und damit geflüchtet sein. Zum Tatzeitpunkt war der Unbekannte demnach mit einer 7/8 Hose bekleidet und trug ein grünes Klemmbrett sowie eine schwarz/graue Herrenhandtasche bei sich. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 bei den Ermittlern zu melden.

Scheer

Alkoholisiert am Steuer

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Dienstagvormittag einen 61 Jahre alten Seat-Fahrer auf B 32 bei Scheer gestoppt. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war der Fahrzeuglenker deutlich alkoholisiert. Nachdem ein Alkoholvortest über 1,1 Promille ergab, musste der Mann die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, sein Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt.

Ostrach

Polizei stoppt Alkoholfahrt nach Hinweisen - Betroffene werden gebeten, sich zu melden

Mehrere Autofahrer sowie ein Motorradfahrer mussten nach Angaben eines Zeugen am Dienstagabend auf der L 280 zwischen Ostrach und Bad Saulgau einem alkoholisierten Autofahrer ausweichen. Der Verkehrsteilnehmer verständigte aufgrund der auffälligen Fahrweise des Mannes die Polizei, die diesen anschließend zu einer Verkehrskontrolle stoppte. Schnell stellte sich heraus, dass der 43 Jahre alte Autofahrer mit rund 1,1 Promille deutlich alkoholisiert gewesen ist. Für ihn endete die Fahrt mit einer Blutentnahme in einem Krankenhaus, der Beschlagnahme seines Führerscheins und nun folgenden strafrechtlichen Ermittlungen. Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des Mannes gefährdet wurden, werden in diesem Zusammenhang gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 auf dem Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

