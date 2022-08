Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Mutterstadt (ots)

Am 24.08.2022, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Radfahrer die Neustadter Straße in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung zur Speyerer Straße missachtete der Radfahrer vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne die Vorfahrt eines aus der Speyerer Straße kommenden 27-jährigen PKW-Fahrers und stieß mit dem PKW zusammen. Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht am Bein. Zur Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 600 Euro.

