Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 19.07.2023

Sigmaringen (ots)

Tatverdächtiger nach mehreren Pkw-Aufbrüchen in Untersuchungshaft

Nach mehreren Einbrüchen in geparkte Autos ermittelt die Ermittlungsgruppe Asyl des Polizeireviers Sigmaringen gegen einen 28 Jahre alten Tatverdächtigen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge brach der Mann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in sechs Pkw ein, die im Stadtgebiet abgestellt waren. In vier weiteren Fällen soll der Mann dies versucht haben. Bei seinen Taten erbeutete der Verdächtige demnach kleinere Bargeldbeträge und persönliche Gegenstände der Fahrzeugeigentümer, wie etwa eine EC-Karte. An den Pkws entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen bis mittleren vierstelligen Euro-Betrags. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde der 28-Jährige am Mittwochvormittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den algerischen Staatsangehörigen und setzte ihn in Vollzug. Im Anschluss wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Neben den Pkw Aufbrüchen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll der 28-Jährige bereits am 17.06. einen Ladendiebstahl in Weil am Rhein und am 08.07. einen Pkw-Aufbruch ebenfalls in Sigmaringen begangen haben.

Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen ist auch, ob der Tatverdächtige möglicherweise für weitere Pkw-Aufbrüche in den vergangenen Wochen in Frage kommt.

Oberstaatsanwalt Karl-Heinz Beiter, Tel. 07471/944-0

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell