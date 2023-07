Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Radfahrer stoßen zusammen - Beteiligter gesucht

Nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern ist die Polizei auf der Suche nach einer der Beteiligten. Diese fuhr am Dienstag gegen 7 Uhr die Burgstraße entlang und nahm an der Einmündung zum Marienplatz einer 14-Jährigen die Vorfahrt. Diese fuhr in Richtung Seestraße und kam bei dem Zusammenstoß zu Fall. Sie verletzte sich oberflächlich an mehreren Stellen und wurde im Nachhinein in einem Krankenhaus untersucht. Auch ihr Rad wurde in Mitleidenschaft gezogen, der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zwar kam es nach dem Zusammenstoß zu einem kurzen Gespräch zwischen den Beteiligten, allerdings wurden keine Personalien ausgetauscht. Der Unfall wurde nachträglich der Polizei gemeldet, die nun auf der Suche nach der unbekannten Unfallbeteiligten ist, die als etwa 16 Jahre alt beschrieben wird. Diese sowie Zeugen des Zusammenstoßes werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Brunnen grün eingefärbt

Grün eingefärbtes Wasser in zwei Brunnen hat in Ravensburg in den letzten Tagen im Stadtgebiet für Aufregung gesorgt. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen färbten Unbekannte am Montag das Wasser des Schadbrunnens mit neongrüner Farbe ein und am darauffolgenden Dienstag sprudelte auch das Wasser des Brunnens an der Ecke Karlstraße/ Eisenbahnstraße grün. Wie die Untersuchung einer Wasserprobe ergab, wurde die grüne Farbe durch Uranin im Wasser verursacht, das der Täter in das Wasser gegeben haben muss. Eine Umweltverschmutzung oder Gesundheitsgefahr ging von dem Wasser nicht aus. Die Stadt Ravensburg wird aber in beiden Fällen Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstatten, da das Brunnenwasser von mehreren zehntausend Litern getauscht werden musste und hierdurch ein finanzieller Schaden entstand. Personen, die Hinweise auf den Verursacher der Verschmutzung geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Bodnegg

Motorradunfall

Beim Abbiegen von der Kreisstraße nach Kofeld auf die B 32 ist ein 33 Jahre alter Motorradfahrer am Dienstagabend verunfallt. Der Zweiradlenker musste einem Suzuki ausweichen, dessen 59-jährige Lenkerin von der Bundesstraße auf die Kreisstraße abbog und dabei die Kurve zu eng nahm. Dabei verlor der 33-Jährige das Gleichgewicht und stürzte. Er zog sich leichtere Verletzungen zu und wurde noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst behandelt. An seiner Maschine entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Schlier

Steckachse gestohlen

Ein Dieb hat zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 1.30 Uhr, die Steckachse am Vorderrad eines abgestellten Fahrrades in der Truchseßstraße in Wetzisreute gestohlen. Das gelöste Vorderrad ließ der Täter zurück und nahm lediglich die Steckachse mit. Zudem wurde der Fahrradrahmen zerkratzt. Der entstandene Schaden an dem Rad dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise zu dem Dieb nimmt der Polizeiposten Vogt unter Tel. 07529/97156-0 entgegen.

Aitrach

E-Scooter gestohlen

Vom Gelände der Grundschule Aitrach wurde am Montag zwischen 20 Uhr und Mitternacht ein E-Scooter geklaut. Ein Dieb stahl das am Fahrradport angeschlossene Fahrzeug, das zusammen mit einem Fahrrad angeschlossen wurde. Das Rad sowie das Schloss wurden vom Täter zurückgelassen. Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl können unter Tel. 07561/8488-0 an das Polizeirevier Leutkirch gemeldet werden.

Wangen

Fahrer unter Drogeneinfluss

Mutmaßlich unter der Wirkung von berauschenden Mitteln war ein 47 Jahre alter Autofahrer am Dienstagabend in der Talstraße unterwegs. Eine Polizeistreife kontrollierte den Lenker und bemerkte bei der Prüfung der Fahrtauglichkeit Auffälligkeiten. Ein anschließender Drogenschnelltest bei dem Fahrer reagierte positiv, sodass die Beamten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus veranlassten. Die Weiterfahrt wurde dem 47-Jährigen untersagt. Auf ihn kommt nun eine Anzeige sowie im Positivfall ein Fahrverbot zu.

Weingarten

Auto auf Parkplatz angefahren

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Franz-Beer-Straße wurde am vergangenen Samstag gegen 9 Uhr ein abgestellter Skoda Octavia angefahren. Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte beim Ein- oder Ausparken den Pkw und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Anschließend ergriff der Verursacher die Flucht, weshalb die Polizei nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. Sachdienliche Hinweise in der Sache nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Weingarten

Betrunkene Fahrradfahrer gestürzt

Verletzungen hat ein 19 Jahre Fahrradfahrer erlitten, der am Dienstag gegen 23.15 Uhr in der Abteistraße gestürzt ist. Der Radler hatte einen Bekannten auf dem Gepäckträger des Rades transportiert. Mutmaßlich aufgrund der Alkoholisierung der beiden jungen Männer stürzten der 19-Jährige sowie sein 17 Jahre alter Mitfahrer. Aufgrund der Verletzungen und der hohen Alkoholisierung von über einem Promille bei beiden Beteiligten in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde dem 19-Jährigen eine Blutprobe abgenommen. Er hat nun mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Weingarten

Tatverdächtige nach Einbrüchen in Kleingartenanlage ermittelt

Nachdem am Montag, den 10.04., Einbrecher in einer Kleingartenanlage in der Talstraße am Werk waren, hat die Polizei nun zwei Tatverdächtige ermittelt. Zwei inzwischen 19- und 21-Jährige stehen im Verdacht, die Taten begangen zu haben, ein dritter Täter ist aktuell noch unbekannt. Fingerabdruckspuren führten die Ermittler letztlich auf die Spur der Tatverdächtigen, gegen die nun Strafanzeigen vorgelegt werden.

Unsere Meldung vom 11.04.:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5483677 (Weingarten / Einbrecher in Gartenlauben am Werk)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell