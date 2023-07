Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 06.06.2023 -3-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Geldbörsendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Ergänzend zu der gestrigen Pressemeldung (Geldbörse gestohlen; 10.55 Uhr) wurde jetzt noch ein weiterer Geldbörsendiebstahl nachträglich zur Anzeige gebracht, der sich ebenfalls am 29.06.2023 (Donnerstag) in Wanfried in der dortigen Aldi-Filiale "In der Werraaue" ereignet hat. In diesem Fall ist eine 70-jährige Frau aus Wanfried gegen 10.50 Uhr bestohlen worden, nachdem sie zuvor von einem ihr unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt wurde und dadurch abgelenkt war. Diesen Umstand nutzte ein unbekannter Täter, um das Portmonee aus der Einkaufstasche der Frau zu klauen. Der Stehlwert wird hier mit 75 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Beim Zurücksetzen auf anderen Pkw aufgefahren; Schaden 3400 Euro

Um 09.15 Uhr heute Morgen kam es zu einem Auffahrunfall in der Ortslage von Witzenhausen. Eine 39-Jährige aus Neu-Eichenberg und ein 61-Jähriger aus Witzenhausen befuhren mit ihren Autos in dieser Reihenfolge die Straße "An der Bohlenbrücke" aus Richtung Kreisel / B 80 kommend. Beim Rechtsabbiegen in die Straße "An der Schlagd" kam den beiden Fahrzeugen ein Bus entgegen. Daraufhin setzte die 39-Jährige zurück und übersah dabei den Pkw des 61-Jährigen. Bei der Kollision wurden die Autos mit 1400 Euro (Verursacherin) und 2000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

