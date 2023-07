Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 06.07.2023 -Verkehrsunfälle-

Eschwege (ots)

Wildunfälle im Werra-Meißner-Kreis

Am Mittwochabend ist ein 38-jähriger Autofahrer aus Meißner gegen 22.50 Uhr mit einem Reh zusammengestoßen, als er auf der K 34 von Eltmannshausen in Richtung Gut Mönchhof unterwegs war. Das Tier verendete nach dem Aufprall, der Schaden am Pkw des Mannes beläuft sich auf 300 Euro.

Um 22.30 Uhr gestern Abend hat ein 51-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen drei Waschbären überfahren, welche die Fahrbahn der B 27 etwa 200 Meter nach Neu Eichenberg unvermittelt überquert hatten. Der Mann war in Richtung Eschwege unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Die Tiere verendeten am Unfallort, der Schaden am Pkw beläuft sich auf 300 Euro

Ein Schaden von 3000 Euro entstand am Auto eines 56-jährigen Autofahrers aus Spangenberg, der am Donnerstagmorgen um 05.30 Uhr mit einem Reh zusammenstieß. Der Mann war auf der B 487 von Spangenberg nach Hessisch Lichtenau unterwegs, als das Tier kurz vor Retterode auf die Fahrbahn lief. Das Reh überlebte den Aufprall nicht.

Gegen 05.35 Uhr am Donnerstagmorgen stieß ein 28-jähriger Autofahrer aus Wehretal kurz vor Willerhausen ebenfalls mit einem Reh zusammen, als er auf der K 18 von Archfeld in Richtung Eisenach unterwegs war. Das Tier verendete am Unfallort, der Schaden am Auto des Mannes beziffert sich in dem Fall auf 1000 Euro.

Auf der L 3227 zwischen Kleinalmerode und Witzenhausen ist um kurz vor 01.00 Uhr heute Morgen ein 22-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen nach eigenen Angaben einem Wildschwein ausgewichen und dabei dann mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in einem Gebüsch gelandet. Bei dem Unfall gingen auch einige Leitpfosten zu Bruch. Das Auto musste später abgeschleppt werden. Der Schaden ist hier noch nicht abschließend beziffert.

Polizei Hessisch Lichtenau

Pkw rollt gegen anderes Fahrzeug und verursacht Schaden von 1000 Euro

Ein 70-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau parkte am Mittwochmittag gegen 11.30 Uhr sein Fahrzeug auf einem Parkstreifen in der Poststraße in Hessisch Lichtenau. Beim Verlassen seines Wagens vergaß der Mann dann die Handbremse anzuziehen, woraufhin der Wagen in der Folge gegen den geparkten Wagen einer 48-Jährigen aus Großalmerode rollte und einen Schaden von 800 Euro verursachte. An dem verursachenden Pkw entstand ein Schaden von 200 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell