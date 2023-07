Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 05.07.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall mit E-Scooter

Um 15:27 Uhr befuhr am 03.07.23 ein 82-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die Moritz-Werner-Straße in Eschwege in Richtung der Friedrich-Wilhelm-Straße. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah er einen 31-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf, der mit einem E-Scooter die Friedrich-Wilhelm-Straße in Richtung Reichensächser Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Scooter-Fahrer verletzt und in das Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde nach ärztlicher Versorgung am Unfallort wieder entlassen. Es entstand geringer Sachschaden.

Auffahrunfall

Um 15:40 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 56-Jährige aus Eschwege mit ihren Pkw die Niederhoner Straße in Eschwege stadteinwärts. Im Kreuzungsbereichs Niederhoner Straße / Kuhtrift / Schützengraben hielt sie an der rotzeigenden Ampel hinter einem Pkw an. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr man zunächst los. Verkehrsbedingt musste der vorausfahrende Pkw jedoch erneut abstoppen, was die 56-Jährige zu spät bemerkte und dadurch auffuhr. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Unfall beim Einparken / Ausparken

Um 10:25 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 51-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw die Augustastraße in Eschwege in Richtung Reichensächser Straße. Sie beabsichtige dann in eine Parkbucht einzuparken, wobei sie einen dort geparkten Peugeot streifte. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 5500 EUR.

Weitere ca. 5500 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall in der Straße "An den Anlagen" in Eschwege. In Höhe der Goldbach-Apotheke beabsichtigte gestern Vormittag, um 11:53 Uhr, ein 75-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw rückwärts auszuparken, um dann in Richtung Bahnhofstraße weiterzufahren. Dabei übersah er den Pkw eines 46-Jährigen aus Eschwege, der in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war.

Pkw weggerollt

Um 20:06 Uhr stellte gestern Abend ein 40-Jähriger aus Leipzig seinen Pkw in der Straße "Hinter der Mauer" in Bad Sooden-Allendorf ab. Da er das Fahrzeug nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert hatte, setzte sich dieses in Bewegung und prallte dadurch auf einen geparkten Ford Fiesta. Sachschaden: ca. 800 EUR.

Unfallflucht

Am gestrigen Dienstag ereignete sich in der Hardtstraße in Bad Sooden-Allendorf eine Unfallflucht. Zwischen 09:00 Uhr und 14:30 Uhr wurde auf dem "unteren Parkplatz" der Klinik "Hoher Meißner" ein grauer Peugeot 208 im vorderen rechten Fahrzeugbereich angefahren und beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 02:25 Uhr wurde vergangene Nacht in Berkatal-Frankershausen eine 31-Jährige aus Extertal mit ihrem Pkw angehalten und kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht auf den Konsum illegaler Drogen, was ein durchgeführter Test, der positiv auf THC verlief, bestätigte. Es folgte eine Blutentnahme; die Weiterfahrt wurde untersagt.

Einbruch in Gaststätte

Am 03.07.23 drangen unbekannte Täter in einer Gaststätte "Hinter den Scheuern" in Eschwege ein. Zwischen 01:20 Uhr und 10:00 Uhr wurde das Tor zum Hinterhof gewaltsam geöffnet und aus dem Außenbereich zwei Lautsprecher der Marke "LD Systems" mit Anschlusskabel sowie eine Kiste Johnny Walker, eine Kiste Jack Daniels und eine Kiste Aperol entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 3200 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Taschendiebstahl

Angezeigt wurde gestern noch der Diebstahl eines Portmonees, das in der Nacht vom 29./30.06.23 auf dem Festplatz "Werdchen" in Eschwege entwendet wurde. Zwischen 23:30 Uhr und 01:00 Uhr gelang es Unbekannten das Portmonee aus der Handtasche einer 18-Jährigen aus Waldkappel zu entwenden. Die Bankkarte und EC-Karte konnten später noch aufgefunden werden. Das Portmonee mit ca. 50 EUR Bargeld und Führerschein blieb verschwunden. Hinweise: 05651/9250.

Geldbörse gestohlen

Nachträglich angezeigt wurde gestern noch der Diebstahl einer Geldbörse, der sich bereits am 29.06.23, um 10:30 Uhr, im Aldi-Markt in der Straße "In der Werraaue" in Wanfried ereignete. Dort wurde einer 87-Jährigen aus Wanfried die Geldbörse aus dem Einkaufswagen gestohlen. Neben Bargeld befanden sich noch persönliche Dokumente in dem Portmonee. Schaden: ca. 300 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 02.07.23, 20:00 Uhr und dem 04.07.23, 08:30 Uhr wurde in der Mauerstraße in Eschwege ein weißer Renault Megane durch Unbekannte beschädigt. Diese zerkratzten die beiden Fahrzeugtüren auf der Fahrerseite, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Mit Motorroller auf Pkw aufgefahren; Fahrer schwer verletzt

Um 16:32 Uhr befuhren gestern Nachmittag ein 62-Jähriger aus Sontra mit einem Motorroller und eine 71-Jährige aus Göttingen mit ihrem Pkw die B 400 aus Richtung Ulfen kommend in Richtung Herleshausen. In Höhe der Unfallstelle befindet sich auf der linken Seite ein Parkplatz, auf den die 71-Jährige auffahren wollte. Nachdem kein Gegenverkehr mehr kam, fuhr die 71-Jährige an, um nach links auf den Parkplatz zu fahren. Dies erkannte der 71-Jährige zu spät, der zuvor an einem anderen stehenden Pkw vorbeigefahren war, und fuhr dadurch auf das Heck des abbiegenden Autos auf. Durch den Aufprall kam der 62-Jährige zu Fall und verletzte sich schwer. Eine Erstversorgung erfolgte doch Rettungskräfte und Notarzt am Unfallort. Der schwerverletzte 62-Jährige wurde dann mit dem Rettungswagen in das Klinikum nach Kassel gebracht. An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte heute früh, um 05:05 Uhr, ein 29-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal, der auf der B 7 zwischen Datterode und Wichmannshausen unterwegs war. Das Reh verendete an der Unfallstelle; Sachschaden am Pkw: ca. 3000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am 04.07.23, um 08:40 Uhr, versuchten drei unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Bahnhofsweg in Neu-Eichenberg einzubrechen. Dabei wurden die Täter bemerkt, als sie versuchten ein Fenster im Erdgeschoss und auch die Tür zum Wintergarten aufzuhebeln. Durch Zeugen wurden die Täter angesprochen, worauf diese sofort die Flucht ergriffen und auch im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden konnten. Die drei Tatverdächtigen können nur vage beschrieben werden. Demnach sollen alle drei von südosteuropäischen Aussehen sein und bunte Bekleidung getragen haben. Ein Eindringen in das Wohnhaus fand nicht statt. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinwiese: 05542/93040.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 01.07.23, 12:30 Uhr und dem 02.07.23, 01:30 Uhr wurde in der Straße "Am Hang" in Kleinalmerode ein Pkw Dacia beschädigt, nachdem in einen Reifen des Autos eingestochen wurde. Schaden: 150 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell